Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась идеальной фигурой в стильном белом бикини

Так, в этот раз молодая фитнес-модель показала всю себя в провокационной позе и довольно мелком бикини, словно то было ей тесным из-за впившихся в кожу лямок купальника. Новый стильный кадр, опубликованный всего несколько часов назад, девушка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Как известно, модель находится на карантине уже много недель, однако это не мешает ей любоваться пляжем, ходить на прогулки и устраивать фотосессии на природе. Чтобы поддержать внимание аудитории, Ана принялась активно устраивать съемки в купальнике.

В этот раз девушка с легким макияжем на лице в белом купальнике взбудоражила сеть, поклонники оказались в восторге:

«Я использую свое собственное тело в качестве мотивации. 💪🏼💙 Время начать измельчать снова! Ребята, проверьте мои истории ☀️🔥 # Только # Фаны # Анна Чери #bikini #body #fitness #healthy #strong #tan», - пишет Ана под фото.

Вот что ответили пользователи:

«Прекрасна», «Великолепный 💖😘», «Ты мечта», «Дорогая Анна ❤️🔥», «Один из моих фаворитов с прошлого года. Но я делаю то же самое: мотивирую себя», «Красивая поза 🥰», «Моя королева♥ ️сладкая конфетка ♥ ️», «Это должен быть столб травы», «Великолепна!!!! Как всегда !!!!».

До этого Ана показала, как позировала в светлой майке с довольно глубоким декольте. Девушка соблазнительно приспустила край майки, чтобы продемонстрировать пышные формы в излюбленной манере:

«Надеюсь, у всех вас будет хороший четверг! Проверьте мои истории, если вы хотите не пропустить со мной в 3 часа дня эфир по тихоокеанскому времени # Только # Поклонники # Анна Чери 🖤💭», - пишет девушка.

Вот что ответили пользователи:

«Так мило!», «Я не могу ждать 😍😍😍», «Красота 🔥🔥🔥», «Красивая 😍😍», «Потрясающий 🤍🤍🤍», «Beautiful❤️😻», «Великолепный вид, вот они и показались», «Ты слишком красивая леди».

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