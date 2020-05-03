Модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала соблазнительный снимок

Как передает Politeka.net, популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как известно, Квитко большая любительница выкладывать горячие снимки и видео в купальниках.

Этот раз не стал исключением. Пышнотелая модель позировала за столиком в черном купальнике, накинув на себя розовое парео. Просто феноменальные формы модели едва не выскользнули из-под миниатюрных одеяний, но все равно, она позволила рассмотреть все.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхитились ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко мужская половина ее фолловеров посчитали ее самой красивой женщиной на планете и признались, что она великолепная. Только за четыре часа ее формы смогли оценить лайками 80 тысяч человек.

Отметим, что свою популярность модель обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов, а уже в возрасте 17 лет начала карьеру модели.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.