Скандальная украинская модель Алена Омович покрасовалась пышными формами в откровенном купальнике

«Украинская Кардашьян» сразила поклонников наповал новой порцией откровенных снимков. На них Омович позирует в ярко-желтом купальнике-бикини, который едва прикрывает ее интимные места.

Так, на первом снимке модель стоит в пол-оборота, демонстрируя на камеру свои подтянутые ягодицы.

На втором фото Омович решила накинуть сверху полупрозрачное пляжное платье, правда раскрыла его нараспашку, без стеснения демонстрируя свое тело.

На третьем фото модель смотрит прямо в камеру, выставив на первый план свою пышную грудь.

«Не любила желтый до появления нового купальника… А ещё я сейчас кайфую от своего вымывшегося цвета волос», - подписала снимки Омович.

Под снимками тут же появилось множество восторженных комментариев.

«Вам с +2 кг гораздо лучше так что ли более женственная», «Просто огонь», «Вам идет этот цвет», «Делаешь ж**у, делаешь си**ки дорого и качественно: на фото все равно ФШ «подтягиваешь-округляешь», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Омович показала себя после операции.

На кадрах Омович сидит в машине и позирует в футболке и толстовке. Можно заметить на Алене послеоперационный пластырь, который был на носу. Модель рассказала об уколе, который ей сделали в нос после операции, который, по ее словам, довольно опасный.

Напомним, украинская Кардашьян впервые показала лицо после новой операции.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян восхитила безупречными формами в невидимом белье.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья выставила всю красоту напоказ.