Скандальная украинская модель Алена Омович покрасовалась пышными формами в откровенном купальнике
«Украинская Кардашьян» сразила поклонников наповал новой порцией откровенных снимков. На них Омович позирует в ярко-желтом купальнике-бикини, который едва прикрывает ее интимные места.
Так, на первом снимке модель стоит в пол-оборота, демонстрируя на камеру свои подтянутые ягодицы.
На втором фото Омович решила накинуть сверху полупрозрачное пляжное платье, правда раскрыла его нараспашку, без стеснения демонстрируя свое тело.
ПриватБанк срочно предупредил о трудностях: запасайтесь наличкой
"Конфискуют паспорта": Шмыгаль нанес новый удар по украинцам, пострадают тысячи
В Пенсионном фонде обратились к украинцам, суммы в мае изменятся: «Деньги смогут получить…»
Счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги
На третьем фото модель смотрит прямо в камеру, выставив на первый план свою пышную грудь.
«Не любила желтый до появления нового купальника… А ещё я сейчас кайфую от своего вымывшегося цвета волос», - подписала снимки Омович.
Под снимками тут же появилось множество восторженных комментариев.
«Вам с +2 кг гораздо лучше так что ли более женственная», «Просто огонь», «Вам идет этот цвет», «Делаешь ж**у, делаешь си**ки дорого и качественно: на фото все равно ФШ «подтягиваешь-округляешь», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Омович показала себя после операции.
На кадрах Омович сидит в машине и позирует в футболке и толстовке. Можно заметить на Алене послеоперационный пластырь, который был на носу. Модель рассказала об уколе, который ей сделали в нос после операции, который, по ее словам, довольно опасный.
Напомним, украинская Кардашьян впервые показала лицо после новой операции.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян восхитила безупречными формами в невидимом белье.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья выставила всю красоту напоказ.