Американская фитнес-модель Ана Чери показала, кто помогает ей преодолевать стресс из-за затянувшегося карантина

Пандемия китайского вируса заставила звезд спорта и шоу-бизнеса придумывать новые поводы для до того, чтобы напоминать о себе и держать в тонусе подписчиков.

Особенно тяжело приходится людям, привыкшим к обожанию публики, путешествиям и для которых популярность исчислялась количеством лайков в соцсетях.

Например, Ана Чери увеличила откровенный контент на своей странице, публикуя полуголые фото и видео тренировок, от которых дар речи пропадает не только у мужчин.

В этот раз звезда решила использовать еще один беспроигрышный вариант для того, чтобы обратить на себя внимание, и подключила «тяжелую артиллерию»: появилась в кадре с котиком.

В сториз Instagran американская красотка опубликовала видео, на котором нежится в постели, обнимая своего любимого кота.

«Я люблю его крошечные лапки», – подписала кадр Ана Чери.

Что по этому поводу думают подписчики, неизвестно, поскольку в сториз нет функции комментирования. Однако не вызывает сомнений тот факт, что девушка попала в ЦА, поскольку красота и котики лучше всего поднимают настроение в этот непростой период.

Ранее мы писали о том, что американка поделилась откровенным снимком. На фото Ана сидела в трусиках на краю ванной. Чери прикрыла одной рукой свои «персики», а также газетой, которую держала в ней. Волосы модель решила оставить распущенными.

Фанаты успели поставить более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат.

А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери показала «близняшек» без белья.

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков.