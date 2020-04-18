Известная модель Ана Чери показала новое фото в Инстаграм из ванной
На фото Ана сидела в трусиках на ванной. Рядом можно увидеть различные емкости, где крема для приема ванной, а также цветы и другие предметы, что стояли в комнате. Чери прикрыла одной рукой свои "персики", а также газетой, которую держала в ней. Волосы модель решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев. Многие отметили пышные персики, которые действительно такие сочные у модели.
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Ранее мы сообщали, что фитнес-модель Ана Чери показала роскошное тело в импровизированной фотосессии, сделанном в крохотном бикини.
«Задний двор. Давайте со мной на тренировку. Каждый день в 10:00 по тихоокеанскому времени!» - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Чери позирует в крохотном купальнике, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери показала роскошное тело в непристойном наряде, покрутившись в нем на камеру.
Так, модель позирует на камеру в крохотном наряде, который минимально прикрывает ее пышные формы. Девушка крутиться на камеру, показывая, чем ее наградила природа.
Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат
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