Известная модель Ана Чери показала новое жаркое фото в Инстаграм
На фото Чери позирует в обтягивающих лосинах. Образ Ана дополнила однотонным топом. Модель стояла и фотографировала себя в зеркало, показывая свою пятую точку. Волосы у звезды были распущены. На фоне можно увидеть диван, подушки на нем, а также другие элементы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:
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"Великолепно", "Прекрасно", "Доброе утро, Ана Чери, ты хорошо выглядишь", "Очень прекрасно", "Хорошо подходит", "Великолепно, красиво, очень мило, ангел, я так сильно тебя люблю".
Сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед поклонниками в наряде без белья.
«Счастливой вам Пасхи», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует пикантном наряде без белья, прикрывая роскошные формы руками. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.
Сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показала на камеру идеальных «близняшек» в наряде с вырезом.
«День 22 в карантине = челка... просто шучу! Но на самом деле сейчас самое подходящее время, чтобы освоить новый навык или сделать то, на что у вас “никогда не было времени”. В настоящее время я создаю контент, как обычно, и планирую начать заниматься рисованием…» - говорится в сообщении.
Напомним, Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков
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