Известная модель Ана Чери показала новое жаркое фото в Инстаграм

На фото Чери позирует в обтягивающих лосинах. Образ Ана дополнила однотонным топом. Модель стояла и фотографировала себя в зеркало, показывая свою пятую точку. Волосы у звезды были распущены. На фоне можно увидеть диван, подушки на нем, а также другие элементы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Великолепно", "Прекрасно", "Доброе утро, Ана Чери, ты хорошо выглядишь", "Очень прекрасно", "Хорошо подходит", "Великолепно, красиво, очень мило, ангел, я так сильно тебя люблю".

Сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед поклонниками в наряде без белья.

«Счастливой вам Пасхи», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует пикантном наряде без белья, прикрывая роскошные формы руками. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показала на камеру идеальных «близняшек» в наряде с вырезом.

«День 22 в карантине = челка... просто шучу! Но на самом деле сейчас самое подходящее время, чтобы освоить новый навык или сделать то, на что у вас “никогда не было времени”. В настоящее время я создаю контент, как обычно, и планирую начать заниматься рисованием…» - говорится в сообщении.

Напомним, Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков

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