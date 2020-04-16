Некоторые звезды шоу-бизнеса не изменяют своему стилю, несмотря не веяния моды

Артистки, хоть и беспокоятся о внешнем виде, все же однажды решили не менять причесок. К слову, говорят, если перестать менять стрижку, то для окружающих ты будешь казаться все такой же молодой, как и десятки лет назад. Давайте посмотрим на звезд, которые решили ничего не делать со своими волосами, пишет popcornnews.ru.

Дженнифер Энистон и ее «каскад» с прикорневым объемом. Звезда не меняет прическу уже много лет, но при этом восхищает поклонников многие годы. Однако светлые оттенки волос все-таки иногда меняются.

Дженнифер Лопес на протяжении многих лет носит одну и ту же стрижку и наращивает волосы. Прическа состоит из длинных прямых волос золотисто-коричневого оттенка. Часто артистка собирает волосы в тугой гладкий хвост.

Модель Синди Кроуфорд не изменяет каштановому цвету волос и объемной небрежной укладке.

Голливудская звезда Анджелина Джоли в молодость всегда экспериментировала с волосами. Однако уже давно актриса выбрала свой стиль – естественно-русый цвет волос, легкие локоны, слегка схваченные на затылке. Иногда она стрижет челку.

Итальянская актриса Моника Беллуччи носит длинные волосы темного цвета, который подходит ее женственному образу роковой красавицы. Как и Джоли, звезда иногда стрижет челку.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон любит естественные оттенки. На протяжении многих лет жена принца Уильяма практически не меняется – все те же длинные локоны каштановых цветов.

Напомним, Моника Беллуччи удивила появлением на обложке казахского выпуска журнала Harper's Bazaar.

На обложке 55-летняя Белуччи появилась в черном атласном наряде с крупными красными розами на плечах.

Напомним, что горячая Моника Беллуччи взбудоражила страстным образом, роковая женщина: «Глаз не оторвать».

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