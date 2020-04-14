29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, полностью разделась и вымазалась в сладком

Звезда выставила в камеру свою пятую точку, за которую и завоевала титул, передает Politeka.net. Модель поделилась откровенными снимками в своем Инстаграм.

Кортес вымазала свою упругую пятую точку шоколадом, при едва не завсетив голую грудь.

Звезда на одном из фото прикрыла прелести морковкой. На ней также можно было заметить ушки, больше, как уже понятно, на ней ничего не было.

Модель выгибалась, демонстрируя красивую фигуру. Ее длинные волосы были распущенные.

Кортес смотрела в камеру приоткрыв рот. В общем, фото получились очень откровенными.

"Желаю всем вам, дорогие друзья и поклонники, счастливой Пасхи", - подписала снимки Сьюзи.

Оба снимка собрали более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети также поздравили знаменитость, а также восхитились ее смелостью и фигурой и написали мол модель - шоколадка.

Напомним, Сьюзи Кортес без стеснения предстала полуобнаженной. На снимке модель позировала полулежа, опираясь на руку.

Сверху на звезде - розовый топик с длинными рукавами, который едва прикрывает грудь. На боку у знаменитости красуется тонкая татуировка в виде надписи.

А внизу на красотке нет нижнего белья, только длинные гольфы обтянули ее ножки.

Ранее сообщалось, что Сьюзи позировала в черном боди, повернувшись к объективу спиной.

Модель устроилась на краешке кресла и в пленительной манере выгнула спину, выпятив свое главное достоинство.

Брюнетка собрала длинные волосы наперед, оголив часть спины так, что стала видна татуировка в виде креста. При виде этой пикантной детали многие, наверное, обескуражены.

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