Во время пандемии коронавируса многие Инстаграм-знаменитости не унывают и показывают, как развлекаются в изоляции

Об этом передает Politeka.net

Фигуристая модель из Британии Деми Роуз похвасталась своими прелестями сбросив всю одежду на топчане во дворе дома. Компанию ей составила ее коллега Кинси Волански.

Пост с местоположением «изоляция» набрал 873 тысячи отметок "мне нравится" всего за несколько дней.

Известная украинская модель Алена Омович, которую называют "украинской Кардашьян", без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила.

Девушка попозировала в одних трусиках, сидя спиной к камере и прикрывая свою грудь руками. Рядом на кровати лежат пиццы, сладости, джойстик, туалетная бумага и чьи-то ноги.

"А как проходит Ваш Карантин? Все туалетной бумагой запаслись?", - написала Алена.

34-летняя российская певица Татьяна Котова, блиставшая в свое время в украинской группе "ВИА Гра" во время карантина устроила фотосессию в пижаме.

Котова и ее напарница по фотосессии залезли на кровать и расположились в нескромных позах, развалившись на беслоснежной простыни. Девушки томно смотрят куда-то в сторону, соблазняя пользователей подольше ими любоваться.

Топ-модель Белла Хадид даже во время карантина не перестает удивлять публику и "подкармливает" ее всяческими откровенными кадрами.

На этот раз стройна красавица решила раздеться и показать свои прелести вблизи. Она уселась на пол в ботинках и штанах, но без верхней одежды.

Самая молодая миллиардерша в мире - Кайли Дженнер, как и большинство, людей сейчас остерегается коронавирусной инфекции и больше проводит времени дома. 22-летняя сестра Ким Кардашьян предстала перед поклонниками на сей раз именно дома, сидя в кресле у зеркала и в обтягивающем ее пышные формы наряде.

Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян засветила прелести в крохотном бикини: "Какие... глаза!"

Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.