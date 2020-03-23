Во время пандемии коронавируса многие Инстаграм-знаменитости не унывают и показывают, как развлекаются в изоляции
Об этом передает Politeka.net
Фигуристая модель из Британии Деми Роуз похвасталась своими прелестями сбросив всю одежду на топчане во дворе дома. Компанию ей составила ее коллега Кинси Волански.
Пост с местоположением «изоляция» набрал 873 тысячи отметок "мне нравится" всего за несколько дней.
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Известная украинская модель Алена Омович, которую называют "украинской Кардашьян", без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила.
Девушка попозировала в одних трусиках, сидя спиной к камере и прикрывая свою грудь руками. Рядом на кровати лежат пиццы, сладости, джойстик, туалетная бумага и чьи-то ноги.
"А как проходит Ваш Карантин? Все туалетной бумагой запаслись?", - написала Алена.
34-летняя российская певица Татьяна Котова, блиставшая в свое время в украинской группе "ВИА Гра" во время карантина устроила фотосессию в пижаме.
Котова и ее напарница по фотосессии залезли на кровать и расположились в нескромных позах, развалившись на беслоснежной простыни. Девушки томно смотрят куда-то в сторону, соблазняя пользователей подольше ими любоваться.
Топ-модель Белла Хадид даже во время карантина не перестает удивлять публику и "подкармливает" ее всяческими откровенными кадрами.
На этот раз стройна красавица решила раздеться и показать свои прелести вблизи. Она уселась на пол в ботинках и штанах, но без верхней одежды.
Самая молодая миллиардерша в мире - Кайли Дженнер, как и большинство, людей сейчас остерегается коронавирусной инфекции и больше проводит времени дома. 22-летняя сестра Ким Кардашьян предстала перед поклонниками на сей раз именно дома, сидя в кресле у зеркала и в обтягивающем ее пышные формы наряде.
Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян засветила прелести в крохотном бикини: "Какие... глаза!"
Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.