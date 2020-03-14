Модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян благодаря ее внушительным формам, в очередной раз забыла о приличии, засветив лишнее

Как передает Рoliteka.net, красотка поделилась пикантными кадрами в "сториз" в Инстаграм. Так, Анастасия предстала в сером топе и синих лосинах. При чем звезда "забыла" надеть нижнее белье: потрясающий вид открывается на ее необъятные упругие прелести.

Примечательно, что Квитко позировала не сама, а со своим пушистым питомцем. Модель крепко прижала белую собачку к груди: "Ничего себе!" (глядя, на эти жаркие снимки, вероятно, многие хотели бы оказаться на месте ее любимца).

Квитко обработала кадры в специальном приложении, "пририсовав" венок из сердечек к голове. Девушка игриво смотрит в объектив, завлекая фанатов полюбоваться на ее роскошную фигуру.

Ранее мы сообщали, русская Кардашьян взбудоражила знойным видом, прикрывшись лишь шалью золотистого цвета. Красотка предстала абсолютно обнаженной, позируя на фоне пальмы. Слегка растрепанная модель опустила взгляд вниз, небрежно прижав к себе ткань так, чтобы поклонники смогли все же насладиться ее аппетитными формами. И, действительно, подобную внушительную красоту тяжело чем-то полностью прикрыть.

«Божественный вид!», «идеальное тело!», «богиня», «выглядишь потрясающе», «хороша, чертовка», «как же можно быть такой красивой?», «ты единственная и самая лучшая!», «бомба!», - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, как Квитко всполошила фолловеров кадром, сделанном в кафе. Красотка сидит за столиком, облокотившись на руку и слегка подавшись вперед. Невозможно не заметить впечатляющий бюст: Анастасия надела блузу с максимально глубоким вырезом, что кажется, будто ее "кокосы" вот-вот выпадут. Жаркое фото вызвало небывалый ажиотаж у фолловеров.

«Вот это бомбы! Сейчас выпадут же!», «божественный вид», «это фото заряжает энергией», «ты невероятная и сумасшедшая», «на это можно смотреть вечно», «так выглядит наслажденье», - поклонники рассыпались в комплиментах.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.