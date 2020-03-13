Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", рассказала о своих желаниях и показала фото в Инстаграм

На кадре Котова позирует в черном боди. Бедра при этом у нее были полностью открытыми. Татьяна стояла на одной ноге за рулем велосипеда. Образ она дополнила синими носками и белыми кроссовками. Волосы у певицы были распущены. На фоне можно увидеть клумбы, а также какое-то здание. Фото получилось солнечным и довольно пикантным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"В который раз убеждаюсь, что нужно всегда говорить о своих желаниях и посылать их в космос. Вчера я планировала поехать на детокс, так как духовное очищение во время поста всегда лучше сопровождать и физическим. И выбирала, куда именно полететь, так как некоторые рейсы все же сейчас закрывают. Но идеальное место я нашла куда ближе - в Подмосковье!", - написала Татьяна.

Фанаты успели поставить почти полторы тысячи за двадцать минут и написали несколько комментариев:

"Желанная какая", "Красавица, супер фигурка", "Ох, какая жаркая", "Ух, ну и корма, огонь", "Почаще таких фотографий", "А если от голодания ещё похудеешь? Я думаю ты так сексуально выглядеть не будешь", "И ты реально катаешься так по европейским улочкам?".

Сообщалось, что 34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", решила пооткровенничать с фанатами.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала за столиком в кафе, кокетливо вглядываясь в объектив. На Татьяне белая футболка с тюльпаном на груди и накинутая на плечи розовая вязаная кофта. Артистка склонила голову к правому плечу и интригующие посмотрела в камеру. На ее лице будто бы застыл немой вопрос.

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