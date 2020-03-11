Экс-ангел «Victoria’s Secret» Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе белья - супермодель, которая рожала, просто огорошила фигурой

Невеста знаменитого актера Джейсона Стэтхема и мать его сына Джека Оскара покрасовалась в светлом кружевном белье. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram звездной британки.

Звезда мировых подиумов предстала на студийных кадрах в легкой накидке, бра и трусиках, белье было частично просвечивающим и красавица-артистка засветила таким образом на камеру пикантные части тела. На фото, в частности, видна упругая грудь модели, ее подтянутый живот.

Поклонники просто очарованы Рози, они пишут, что мало того, что ее природа наградила такой безупречной фигурой, так она еще и обладательница такого "ангельского" личика:

"Мечта"

"Сама нежность"

"Невероятно женственно"

"Красавица!"

"Вау!!!"

Напомним также, другой экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол побывала на показе мод, где она сверкнула красивым телом.

Кендис Свейнпол представила на себе длинное бархатное платье с глубоким декольте почти до пупка. Грудь едва не выпрыгивала из такого декольте.

Огромный вырез остановил пояс, выделивший талию модели.

Кроме большого выреза в области груди, в платье был разрез вдоль ножки красотки.

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Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм

Невеста знаменитого актера Джейсона Стэтхема и мать его сына Джека Оскара - звезда мировых подиумов. Они вместе уже немало лет, но не спешат узаконить свои отношения. При этом пара выглядит очень гармонично.

Актер Дэниэл Рэдклифф жил бурной жизнью - ему приписывают немало романов, так еще в январе 2012 года Рэдклифф заявил, что находится в отношениях с ассистенткой режиссёра Рози Кокер. Но уже в октябре того же года стало известно об их разрыве. С 2012 года встречается с американской актрисой Эрин Дарк, которую встретил на съёмках фильма «Убей своих любимых». В 2014 году ходили слухи об их помолвке, но отец Эрин опроверг их.

https://www.instagram.com/daniel9340/?utm_source=ig_embed

https://twitter.com/fwksthephoenix/status/502531200909864960

Длинноногая актриса-красотка Камерон Диас, которая недавно стала мамой счастлива, судя по публикуемым в сети фото, с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.

Легендарная актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан счастливы вместе – у них даже один аккаунт в популярной соцсети, вроде как, на двоих. Парочка охотно позирует перед фотографами, а Николь иногда, отмечают поклонники, даже заметно приседает и наклоняется рядом с супругом, чтобы тот казался повыше.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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