Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", любит хвастаться своей роскошной фигурой

На одном из последних фото, размещенных в Инстаграм звезда снова выставила напоказ свои прелести, пишет Politeka.net.

Оля позировала в пикантной позе - лежа, будто возле окна. Девушка подняла одну руку, схватившись за стену. На артистке был заметен темный манюкюр. Для фото Серябкина выбрала белое обтягивающее платье без нижнего белья.

Наряд выделил все достоинства фигуры звезды: ее тонкую талию и пышную грудь.

Певица смотрела в камеру своими чуть ли не черными глазами и приоткрыла губы.

"Работаю. Времени практически ни на что не хватает )) Свободного – zero. Не успеваю даже полистать ленту, я уже молчу про сторис. Но это того стоит. Скоро вы увидите результат 🌌✨", - подписала фото звезда.

Только за 20 минут пост собрал более 13 тысяч лайков и много комментариев.

"В предвкушении жары🤪", "Кот ❤️", "Ждём ❤️❤️🔥", "Терпение и сил тебе моя малышка Оленька💖Жду новинок 🔥💖И очень тебя люблю💜💜💜💜💜💜💜💜💜💋💋💋💋💋💋💋💋💋", "Красотка❤️", "Люблю😘😘❤️❤️", "Пиши женюсь завтра!", "Я прям теперь очень жду 🔥🔥🔥", "Когда клип на "что же ты наделал"?", "🔥🔥💣 Хочу с тобой feat😂😂😉", "Конечно кокс людей калечит", "Скорее бы увидеть, что ты нам там готовишь😍😍😍 уверена, это будет максимально круто🔥", "Я думаю это будет классно❤️❤️❤️❤️", "Ура, убрала челку", "Оленька, боже мой, как я тебя люблю, очень люблю. Ты самая красивая девушка на этом свете. Ты и только ТЫ мой бриллиант...", "Лапуся тебе надо отдыхать Любимая 💜💫 Жду ❤️од тебя все 😍 Люблю тебя лапуся солнышко ♥️💙💘💘💘🔥", "Терпения и сил тебе 🤗❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала на пирсе. На фоне можно заметить зеленые деревья и речку.

Оля предстала в синем топике, на голое тело. Верх едва не сползал с пышной груди певицы, кроме того, невооруженным взглядом были видны пышные прелести.

Во время фото артистка резко подняла голову, что дало в итоге впечатление, будто волосы красотки встали дыбом.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.