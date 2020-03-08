Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер любит демонстрировать новые образи
В этот раз красотка предстала со светлыми волосами, пишет Рoliteka.net. Кайли позировала у шторы в стильном луке, который подчеркнул красоту ее форм.
Необычный легкий и тесный костюм телесного цвета с зеленым принтом обтянул пышные груди и бедра знаментости. Поясок сделал акцент на тонкой талии модели.
Сверху артистка накинула черный длинный кожаный плащ. На ножках Кайли были черные туфли-лодочки на длинной шпильке.
Длинные, розовые ногти, украшения и темные очки - завершили образ.
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Стои отметить, что Дженнер сделала макияж в своем стиле, в коричневых тонах.
Звезда позировала стоя, и сидя, сняв очки и смотрев в камеру. Выглядела она соблазнительно и очень красиво.
"Другой ночью 🖤", - написала модель.
За 11 часов пост собрал более трех миллионов лайков и много комментариев.
Пользователи сети, как всегда, написали массу комплиментов звезде, восхищаясь ее красотой.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в тонком наряде, который обтянул ее шикарную фигуру.
Модель всячески выгибалась, демонстрируя свои изгибы.
Зеленое платье было с капюшоном, который она накинула себе на голову.
Образ красотки завершали украшение и босоножки на тонких каблуках.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер удивила поклонников новым ярким образом на вечеринке своей подруги.
Судя по всему, праздник был задуман в ковбойском стиле, так как большинство гостей выбрали соответствующие наряды.
Сама Кайли появилась на вечеринке в костюме из ярко-красного топа без бретелек и ассиметричной юбки с характерной для этого стиля бахромой.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер была полуголой. Волосы знаменитость собрала в хвост и добавила к нему, вероятно, искусственные пряди. Таким образом, можно было лицезреть поразительных размеров косу в качестве прически Дженнер на фото.
Также на артистке были кросовки, она сидела на дощечке у бассейна. Образ дополнили молодежные украшения.
Поклонники написали Кайли множество комплиментов.
Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический
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