Топ-модель Белла Хадид показала, как блистала на подиуме в бельевого варианта наряде, а также, как развлекаясь "испортила" ангельское личико

Знаменитость позировала в темном наряде, состоящем из блузки и трусиков с высокой талией. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.

Так на новых опубликованных Беллой фото и видео в так называемых сториз, она предстала в уверенном шаге на подиуме в аскетическом, но, вместе с тем, не без "перчинки" образе. Прямые волосы, минимум макияжа, темно-синий наряд - блузка на пуговках и трусики под пояс - сделали из Беллы настоящую, если не снежную, то просто королеву или царевну-несмеяну.

А вот "инопланетного гуманоида" в раскосыми глазами из нее сделало популярное в вышеупомянутой соцсети приложение. У Хадид-младшой так разошлись глаза, что она стала похожей на какого монстра.

Кроме того, артистка-красотка позировала в корсете открытого типа и с очень странными украшениями на шеи, а именно бусиках из чеснока.

Ранее знойная красотка, известная своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом, которое подчеркнул яркий наряд.

На подиум она вышла в обтягивающем клетчатом комбинезоне с пикантным глубоким декольте, которое открывает вид на ее грудь. На лице яркий макияж в коричневых тонах с акцентом на губах модели. Важная деталь образа – под нее младшая Хадид не надела нижнее белье. А потому прошлась по подиуму с голой грудью, которую едва прикрывал комбинезон.

К сожалению, пользователи сети не смогут прокомментировать фото, ведь яркий и соблазнительных лук она показала на своей страницы в Instagram-Stories.

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