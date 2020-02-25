Известная фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новыми откровенными снимками в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Забавный факт: знаете ли вы, что я мексиканец, коренной американец и француз?? Вот откуда взялось это «Чери», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Чери позирует в красивом красном мини-платье без белья, элегантно приспустив шлейку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Божественная», «фотка просто огонь», «красотка», «невероятные формы», «так выглядит наслаждение», - пишут они.

Ранее мы писали, что известная фитнес-модель Ана Чери потрясла внушительным великолепием просто на камеру, ни стесняясь ничего

Так, девушка позирует в облегающем топе, который максимально оголяет ее грудь. Уточним, что звезда заплела косички, поскольку снимала новый ролик для Тиктока.

А поскольку кадры были опубликованы в Сторис, поклонники Чери не смогли что-либо сказать.

Также сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новыми откровенными снимками с отдыха.

«Время, которое вы любите тратить, не является потраченным впустую. Раньше я чувствовала себя очень виноватой, когда находила время просто расслабиться, отойти в сторону и ничего не делать. Но по мере того, как моя жизнь становилась все более беспокойной, и мы начинали больше заниматься бизнесом, я научилась ценить напрасную трату времени и отключение от жизни и ответственности, по крайней мере, на несколько часов за раз. Я замечаю, что это имеет огромное значение для моего психического здоровья. Не забудьте сделать себя приоритетом в эти выходные и сделать что-то только для вас, даже если это всего на час», - говорится в подписи.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

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