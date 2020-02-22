Экс-ангел шоу «Victoria’s Secret» Рози Хантингтон-Уайтли снялась в откровенной фотосессии

Невеста знаменитого актера Джейсона Стэтхема покрасовалась на некоторых фото в одежде, а на некоторых - без нее, точнее, без белья. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-сториз звездной британки.

Звезда мировых подиумов предстала на сей раз перед камерами в актуальных сезонных вещах - она позировала в плотном свитере и спортивном "мальчуковом" светлом белье, также красавица-артистка распустила волосы. Кроме того, Роузи совершенно потрясающе смотрелась в кадре со спущенной рубашкой и стильной прической.

Но более всего внимание публики привлек снимок, где мать сына Стэтхема разделась. Роузи на одном из фото позировала без белья - верхней ее части, а свою обнаженную грудь при этом она прикрыла руками.

Возможности прокомментировать снимок у поклонников в сети в этот раз не было, но ранее фаны звездной красотки, которая, к слову, и в кино снимается, неоднократно нахваливали модель и писали в комментариях под ее многочисленными фото в Instagram, что та "эталон женственности", "горячая красотка" и даже, что она превзошла свою старшую коллегу-соотечественницу по цеху Кейт Мосс (известнейшая модель-британка, пик славы которой припал на конец 1990-х и начало 2000-х).

Напомним также, другой экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол побывала на показе мод, где она сверкнула красивым телом.

Кендис Свейнпол представила на себе длинное бархатное платье с глубоким декольте почти до пупка. Грудь едва не выпрыгивала из такого декольте.

Огромный вырез остановил пояс, выделивший талию модели.

Кроме большого выреза в области груди, в платье был разрез вдоль ножки красотки.

Ранее мы писали, что экс-ангел Victoria’s Secret решила немного порезвиться на камеру - она слегка расставила ноги, взмахнула длинными светлыми волосами, кокетливо улыбалась и при всем при этом была в минималистическом по своей форме пляжном наряде.

На Кэндис был также небольшой топ поверх купальника, она, сделав публикацию, "засветила" свои ягодицы, бедра и частично грудь.

Напомним также, что Кэндис Свейнпол повернулась спиной к фотографу, при этом выставив напоказ свою практически полностью оголенную "пятую точку". На топ-модели были леопардовые трусики и топ. Она не смотрела в объектив камеры и широко улыбалась, глядя в сторону.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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