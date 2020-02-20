Бывший "ангел" из шоу «Victoria’s Secret» Рози Хантингтон-Уайтли позировала без белья в новой фотосессии

Точнее, знаменитая британка и мать ребенка героя современных боевиков Джейсона Стэтхема позировала, как в белье, так и без него. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-публикации звезды мировых подиумов.

Так на новых опубликованных Роузи фото, она позировала, вероятнее всего, в студии. На одном из снимков модель предстала перед публикой полностью раздетой до пояса. Свою оголенную грудь артистка прикрыла руками.

На других фото Хантингтон-Уайтли позировала в тесном шелковом бра, пальто и трусиках с высокой талией. Образ дополнили стильные аксессуары и сдержанная укладка.

В целом черно-белые рекламные снимки Роузи получились просто потрясающими, поклонники знаменитости вне себя от удивления и восхищения моделью:

"Чистый огонь"

"Уточка, самая-самая любимая"

"Вау!"

"Горячая штучка"

Напомним также, другой экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол побывала на показе мод, где она сверкнула красивым телом.

Кендис Свейнпол представила на себе длинное бархатное платье с глубоким декольте почти до пупка. Грудь едва не выпрыгивала из такого декольте.

Огромный вырез остановил пояс, выделивший талию модели.

Кроме большого выреза в области груди, в платье был разрез вдоль ножки красотки.

Ранее мы писали, что экс-ангел Victoria’s Secret решила немного порезвиться на камеру - она слегка расставила ноги, взмахнула длинными светлыми волосами, кокетливо улыбалась и при всем при этом была в минималистическом по своей форме пляжном наряде.

На Кэндис был также небольшой топ поверх купальника, она, сделав публикацию, "засветила" свои ягодицы, бедра и частично грудь.

Напомним также, что Кэндис Свейнпол повернулась спиной к фотографу, при этом выставив напоказ свою практически полностью оголенную "пятую точку". На топ-модели были леопардовые трусики и топ. Она не смотрела в объектив камеры и широко улыбалась, глядя в сторону.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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