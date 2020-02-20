Бывший "ангел" из шоу «Victoria’s Secret» Рози Хантингтон-Уайтли позировала без белья в новой фотосессии
Точнее, знаменитая британка и мать ребенка героя современных боевиков Джейсона Стэтхема позировала, как в белье, так и без него. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-публикации звезды мировых подиумов.
Так на новых опубликованных Роузи фото, она позировала, вероятнее всего, в студии. На одном из снимков модель предстала перед публикой полностью раздетой до пояса. Свою оголенную грудь артистка прикрыла руками.
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На других фото Хантингтон-Уайтли позировала в тесном шелковом бра, пальто и трусиках с высокой талией. Образ дополнили стильные аксессуары и сдержанная укладка.
В целом черно-белые рекламные снимки Роузи получились просто потрясающими, поклонники знаменитости вне себя от удивления и восхищения моделью:
"Чистый огонь"
"Уточка, самая-самая любимая"
"Вау!"
"Горячая штучка"
Напомним также, другой экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол побывала на показе мод, где она сверкнула красивым телом.
Кендис Свейнпол представила на себе длинное бархатное платье с глубоким декольте почти до пупка. Грудь едва не выпрыгивала из такого декольте.
Огромный вырез остановил пояс, выделивший талию модели.
Кроме большого выреза в области груди, в платье был разрез вдоль ножки красотки.
Ранее мы писали, что экс-ангел Victoria’s Secret решила немного порезвиться на камеру - она слегка расставила ноги, взмахнула длинными светлыми волосами, кокетливо улыбалась и при всем при этом была в минималистическом по своей форме пляжном наряде.
На Кэндис был также небольшой топ поверх купальника, она, сделав публикацию, "засветила" свои ягодицы, бедра и частично грудь.
Напомним также, что Кэндис Свейнпол повернулась спиной к фотографу, при этом выставив напоказ свою практически полностью оголенную "пятую точку". На топ-модели были леопардовые трусики и топ. Она не смотрела в объектив камеры и широко улыбалась, глядя в сторону.
Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
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