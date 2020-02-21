Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, похвасталась внешностью на видео

Красотка позировала, по всей видимости, у зеркала, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы)

Сначала она предстала с распущенными короткими волосами, которые, подняв руки, начала убирать от лица. При этом на щеке Беллы можно увидеть "татуировку". Как оказалось, это фильтр в Инстаграме.

При этом модель позировала в непримечательной большой серой майке.Завершили образ красавицы украшения.

"Подключение...", - подписала видео красотка.

За 10 часов кадры Беллы собрали почти два миллиона просмотров. Пользователи сети завалили модель комплиментами.

"Люблю тебя, моя сестра", "Скучаю по тебе, моя любовь", "Пожалуйста, выходи за меня, Белинда", "Ты такая красивая", "Ты прекрасная, Белла", "О, крошка, какая же ты чудесная", "Белла такая милая, она слаще сахара", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид представила на себе одежду от британского бренда "BURBERRY". Девушка дефилировала по подиуму.

Платье коричневого оттенка идеально подчеркнуло формы звезды: грудь и бедра.

Кроме того, на наряде нельзя не заметить вырез в районе прелестей. Такой разрез привлек внимание тем, что он выделил пышную грудь.

Также необычный крой платья приоткрыл плечи Беллы.

Ранее мы писали, что Белла Хадид представила на себе красивое платье.

Наряд оказался откровенным. Глубина декольте практически доходила до пупка.

Макияж и прическа Беллы были простыми, чтобы не отвлекать взглядов от наряда.

За восемь часов пост собрал более 255 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали, что Белла прекрасна и очень горячая.

Напомним также, что Белла Хадид выставила серию фото и видео с показа мод от американского бренда Rodarte.

На фото Хадид появляется в элегантном белом платье по колено с красными вставками. Образ Беллы от американских дизайнеров получился свежим и даже весенним.

"Абсолютно радикальное шоу - спасибо, что пригласили, я горжусь работой с вами", - написала модель.

Напомним, Белла Хадид засветила прелести в нескромном декольте

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу

Также Politeka информировала, что Белла Хадид выпятила пышные округлости наружу и застыла в жаркой позе