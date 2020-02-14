Звезда показала все без стеснения

Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер позировала в авто

Красотка чуть не каждый день хвастается новыми луками, пишет Politeka.net. Девушка всегда выглядит соблазнительно.

Некоторое время назад она опубликовала фото, представ в красном обтягивающем костюме, такое чувство будто: "Ого, сейчас треснет ткань". Наряд подчеркнул ее идеальные формы: пышные груди и бедра.

Кайли находилась на заднем сиденье, закинув ножку на ножку. Выглядела она роскошно.

Дополнили ее образ блестящие украшения и сумочка в виде губ.

Макияж был нанесен в стиле Кайли - с акцентом на пышные ресницы. Красотка выбрала простую прическу - косичку на хвостике.

Отдельного внимания стоят ногти звезды - длинные и квадратной формы. Девушка положила руку на коленку, чтобы дать возможность налюбоваться маникюром.

За шесть минут пост Дженнер собрал около 270 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что находятся под впечатлением от снимков и внешность Кайли, как всегда, безупречна.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в красном соблазнительном платье с опущенными плечами, откровенным декольте и огромным разрезом на одной стороне, благодаря которому полностью оголилась ее нога.

Кайли решила попозировать на камеру, хоть и выбрала для этого не самый лучший фон. Девушка фотографировалась на фоне дверей в коридоре.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер пришла на праздник к своей подруге Малике по случаю ее беременности.

Звезда пришла в белом платье, которое обтянуло и подчеркнуло ее пышные формы. Несмотря на то, что платье можно назвать весьма скромным, модель в нем выглядит все равно соблазнительно. Для одного фото Кайли уселась на руки к огромному медведю, закинув на него ноги.

Напомним также, что Кайли Дженнер предстала в прозрачном наряде без белья. При этом, поскольку одежда мокрая, сквозь нее виднеются сочные формы девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это упругости!», «идеальное тело!», «Невероятная», «нельзя быть такой красивой», «Богиня», - написали они.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

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