Популярная модель Ирина Шейк в 2019 году пережила расставание с голливудской звездой Брэдли Купером 

Фанаты пары до сих пор надеются, что она воссоединиться,пишет Politeka.net. При этом и модели, и актеру приписывают новые романы. 

А недавно модель заметили в компании красавчиков. Соответствующие фото появились в Инстаграм. Некоторые подписчики стали задваться вопросом, то ли в шутку, то ли вправду: "А не пошла ли Ирина Шейк по рукам?". Брэдли явно кусает локти.

На снимках знаменитость позирует в прозрачном боди, сделанном из сетки. Под нарядом видно телесное боди, подчеркивающее тонкую талию и пышную грудь модели. 

Завершают чарующий образ Ирины различные украшения и босоножки. 

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На одном фото Шейк сидит на руках известного итальянского модельера Риккардо Тиши, а на втором -  обнимает главного редактора British Vogue Эдуарда Эннинфула. 

На третьем снимке Ирина позирует в компании еще двух незнакомцев и одной девушки. 

Стоит отметить, что звезда выглядит очень привлекательно, от нее нельзя оторвать взгляда. Ирине идет такой немного развратный образ. 

Публикации Шейк набрали сотни тысяч лайков и много комментариев. Люди писали, как модель хороша. 

Напомним, Ирина Шейк оказалась на обложке "Vogue". 

Она позировала в большой шляпе, поля которой свисали с плеч. На шее  - поблескивающая повязка. Выглядит модель совершенно необычно. На ней нет макияжа, а волосы распущены. 

К обсуждению образа знаменитости присоединились, как иностранцы, так и русскоязычные пользователи.

Пользователи сети считали, что Шейк красотка и бомба. 

Ранее мы писали, что Ирина Шейк красовалась в ярком раздельном купальнике на фоне знаменитого водопада в Коста-Рике. 

О красоте, что места "съемок", что самой модели - говорить не приходится. Поклонники просто очарованы видами и изящной Шейк, пишут, что та утерла нос своему экс-возлюбленному актеру Брэдли Куперу и что о такой красавице мечтает каждый мужчина.

Ранее мы писали, что звезду трудно узнать на старом фото. Только пухлые губы и глаза выдают в девушке ту самую Ирину Шейк. 

Напомним, неугомонная Ирина Шейк засветила лишнее в кожаном белье: «заведет любого»

Как ранее сообщала Politeka, соблазнительная Ирина Шейк раздвинула ноги прямо на полу: "такой кадр согреет любого мужчину"

Также Politeka информировала, что Ирина Шейк похвасталась аппетитными формами в золотом металлическом белье: «вот это роскошь»