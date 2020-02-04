Популярная модель Ирина Шейк в 2019 году пережила расставание с голливудской звездой Брэдли Купером

Фанаты пары до сих пор надеются, что она воссоединиться,пишет Politeka.net. При этом и модели, и актеру приписывают новые романы.

А недавно модель заметили в компании красавчиков. Соответствующие фото появились в Инстаграм. Некоторые подписчики стали задваться вопросом, то ли в шутку, то ли вправду: "А не пошла ли Ирина Шейк по рукам?". Брэдли явно кусает локти.

На снимках знаменитость позирует в прозрачном боди, сделанном из сетки. Под нарядом видно телесное боди, подчеркивающее тонкую талию и пышную грудь модели.

Завершают чарующий образ Ирины различные украшения и босоножки.

На одном фото Шейк сидит на руках известного итальянского модельера Риккардо Тиши, а на втором - обнимает главного редактора British Vogue Эдуарда Эннинфула.

На третьем снимке Ирина позирует в компании еще двух незнакомцев и одной девушки.

Стоит отметить, что звезда выглядит очень привлекательно, от нее нельзя оторвать взгляда. Ирине идет такой немного развратный образ.

Публикации Шейк набрали сотни тысяч лайков и много комментариев. Люди писали, как модель хороша.

Напомним, Ирина Шейк оказалась на обложке "Vogue".

Она позировала в большой шляпе, поля которой свисали с плеч. На шее - поблескивающая повязка. Выглядит модель совершенно необычно. На ней нет макияжа, а волосы распущены.

К обсуждению образа знаменитости присоединились, как иностранцы, так и русскоязычные пользователи.

Пользователи сети считали, что Шейк красотка и бомба.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк красовалась в ярком раздельном купальнике на фоне знаменитого водопада в Коста-Рике.

О красоте, что места "съемок", что самой модели - говорить не приходится. Поклонники просто очарованы видами и изящной Шейк, пишут, что та утерла нос своему экс-возлюбленному актеру Брэдли Куперу и что о такой красавице мечтает каждый мужчина.

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