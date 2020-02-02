Инстадива из Киева Алена Омович, известная своими пышными формами и получившая прозвище «украинской Кардашьян», продолжает будоражить поклонников
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка не перестает размещать всё новые фотографии, на которых демонстрирует свою аномальную грудь.
Так, на этот раз она попозировала в коротком топе черного цвета, а затем переодела в точно такой же, но белого цвета. Вниз, кроме трусов, Омович решила ничего не надевать. На ноги она обула кроссовки на шнурках.
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Модель решила добавить пикантности кадру, чтобы градус сексапильности аж зашкаливал. На одном из снимков она расставила свои длинные ноги и прикрыла интимное место мягкой игрушкой в виде медвежонка.
Кроме того, дива сообщила своим подписчикам, что едет в салон убирать одно из своих тату и еще не решила, будет ли набивать новое или оставит кожу чистой.
Также мы писали, Омович решилась на безумный поступок. Она вышла на снег абсолютно голой - и все ради удачного фото. К слову, на ней из одежды только шапка Санты и белые сапожки. Интимные места фотограф прикрыл пальцами.
"Благодаря таким фото, недвижимость вокруг стала дороже"; "там кто-то из улицы на тебя смотрит знаеш😂?"; "Представляю реакцию людей которые живут напротив))😂"; "Бомба!!!❤️"; "Куколка!!!❤️", - комментирующие пришли в восторг от смелого кадра.
Это фото собрало за сутки более 20 000 лайков и сотни комментариев.
Отметим, что ранее модель уже позировала на балконе. Тогда она порадовалась выпавшему в Киеве снегу. На ней были кружевные трусики, меховая шапка и пушистые перчатки.
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