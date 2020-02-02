Инстадива из Киева Алена Омович, известная своими пышными формами и получившая прозвище «украинской Кардашьян», продолжает будоражить поклонников

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка не перестает размещать всё новые фотографии, на которых демонстрирует свою аномальную грудь.

Так, на этот раз она попозировала в коротком топе черного цвета, а затем переодела в точно такой же, но белого цвета. Вниз, кроме трусов, Омович решила ничего не надевать. На ноги она обула кроссовки на шнурках.

Модель решила добавить пикантности кадру, чтобы градус сексапильности аж зашкаливал. На одном из снимков она расставила свои длинные ноги и прикрыла интимное место мягкой игрушкой в виде медвежонка.

Кроме того, дива сообщила своим подписчикам, что едет в салон убирать одно из своих тату и еще не решила, будет ли набивать новое или оставит кожу чистой.

Также мы писали, Омович решилась на безумный поступок. Она вышла на снег абсолютно голой - и все ради удачного фото. К слову, на ней из одежды только шапка Санты и белые сапожки. Интимные места фотограф прикрыл пальцами.

"Благодаря таким фото, недвижимость вокруг стала дороже"; "там кто-то из улицы на тебя смотрит знаеш😂?"; "Представляю реакцию людей которые живут напротив))😂"; "Бомба!!!❤️"; "Куколка!!!❤️", - комментирующие пришли в восторг от смелого кадра.

Это фото собрало за сутки более 20 000 лайков и сотни комментариев.

Отметим, что ранее модель уже позировала на балконе. Тогда она порадовалась выпавшему в Киеве снегу. На ней были кружевные трусики, меховая шапка и пушистые перчатки.

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