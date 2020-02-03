Старшая в семействе Кардашьянов Кортни, которой 40 лет, ни дня не может прожить без новых снимков в Инстаграм
Популярная американская телезвезда Кортни Кардашьян, которая является одной из сестер семейства Кардашьян-Дженнер, и которая также прославилась съемками в семейном реалити-шоу, часто радует поклонников яркими кадрами в своем Instagram, пишет Politeka.net
На этот раз знойная красотка порадовала публику снимком, сделанным в ванной. Кортни в бигудях и с ярким макияжем на лице фотографирует себя в зеркале.
Красотка позирует в простой розовой майке и светлых брюках, которые удачно подчеркивают ее стройную фигуру.
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Сейчас уже совершенно не важно, что постит на своей странице Кортни, при огромном количестве подписчиков (их свыше 85 миллионов) все ее снимки молниеносно стают популярными. Так и эта фогография менее, чем за сутки получила свыше миллиона отметок «мне нравится».
Пользователи как всегда засыпали Кардашьян восторженными отзывами.
"Шикарная женщина","Какая горячая красотка", "Ты самая обольстительная в семействе", - пишут они.
Ранее мы писали, Кортни Кардашьян в коротком красном платье.
Знаменитость была запечатлена на вечеринке в коротеньком латексном платье насыщенного красного цвета, которое обтягивает ее стройную фигуру и подчеркивает идеальные ножки. Свой образ Кортни дополнила изящными черными босоножками и небольшой сумочкой в тон им. Волосы модели собраны в тугой хвост на затылке, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к фото Кардашьян написала: "Minnie Mouse", а геолокация свидетельствует о том, что снимок был сделан в Майами. Однако светская львица не уточнила, какую именно вечеринку посетила в этом откровенном наряде.
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