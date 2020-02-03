Кортни Кардашьян показала, как нужно выглядеть в 40 лет

Старшая в семействе Кардашьянов Кортни, которой 40 лет, ни дня не может прожить без новых снимков в Инстаграм

Популярная американская телезвезда Кортни Кардашьян, которая является одной из сестер семейства Кардашьян-Дженнер, и которая также прославилась съемками в семейном реалити-шоу, часто радует поклонников яркими кадрами в своем Instagram, пишет Politeka.net

На этот раз знойная красотка порадовала публику снимком, сделанным в ванной. Кортни в бигудях и с ярким макияжем на лице фотографирует себя в зеркале.

Красотка позирует в простой розовой майке и светлых брюках, которые удачно подчеркивают ее стройную фигуру.

Сейчас уже совершенно не важно, что постит на своей странице Кортни, при огромном количестве подписчиков (их свыше 85 миллионов) все ее снимки молниеносно стают популярными. Так и эта фогография менее, чем за сутки получила свыше миллиона отметок «мне нравится».

Пользователи как всегда засыпали Кардашьян восторженными отзывами.

"Шикарная женщина","Какая горячая красотка", "Ты самая обольстительная в семействе", - пишут они.

Ранее мы писали, Кортни Кардашьян в коротком красном платье.

Знаменитость была запечатлена на вечеринке в коротеньком латексном платье насыщенного красного цвета, которое обтягивает ее стройную фигуру и подчеркивает идеальные ножки. Свой образ Кортни дополнила изящными черными босоножками и небольшой сумочкой в тон им. Волосы модели собраны в тугой хвост на затылке, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фото Кардашьян написала: "Minnie Mouse", а геолокация свидетельствует о том, что снимок был сделан в Майами. Однако светская львица не уточнила, какую именно вечеринку посетила в этом откровенном наряде.

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