Модель Алена Омович, которую называют «украинской Кардашьян», выставила напоказ формы в одном нижнем белье

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Омович позирует в бежевом корсете, затянув свои прелести и подчеркнув размер груди, а также в черных кожаных штанах в обтяжку. Она придерживает рукой грудь на фото, наклонив голову. Акцент также был сделан на прическе инста-дивы.

Она примерила парик каре темно-каштановых волос и спросила у поклонников, может, ей стоит подстричь волосы:

«Назрел вопрос. Отрасло каре, резать снова или отращивать длину? Вроде было красиво, но длинные мне тоже идут».

В комментариях фолловеры украинской красотки начали активно обсуждать ее откровенное фото и образ с короткими волосами.

«Груди как неживые стоят», «Шикарная», «Как сейчас оставь», «Отращивай», «Режь», «Каре», «До плеч, круто!», «Также сделай каре», «Та же проблема... Каре отрастает, а резать или отращивать - не понятно)», «Так круто», «Вся силиконовая что ли? Хоть что-нибудь своё есть?», «Вечная проблема всех девушек», «Длинные мне больше нравятся», «Вам любая длина идёт, я за каре удлинённое на вас», «Блин, Алён, у меня тоже было каре, и отросло! Я тоже задаюсь этим вопросом. У меня спаленые волосы! И хочу отрезать. Но если у тебя здоровые терпи пока длинные не отрастут. Потом не выдержишь всё равно отрежешь)», – пишут в сети.

Напомним, что Алена Омович, известная как украинская Кардашьян благодаря своим аномальным формам, показала томное видео в сети. На своей странице в «историях» Алена Омович разместила клип, в котором она в фотостудии в разных откровенных позах демонстрирует не только откровенное платье с огромным вырезом на спине, но и недавно сделанную с помощью пластического хирурга «попу как у Ким».

Напомним, украинская Кардашьян в обтягивающих лосинах ошарашила жаркими позами: "Сногсшибательно, кайф"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян сняла штаны и выгнула спинку ради пикантных кадров

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