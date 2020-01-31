Популярная исполнительница Татьяна Котова и бывшая участница группы ВИА-Гра показала роскошное тело в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Внимание!!! Во всех моих видео участвуют простые и доступные вещи из магазинов масс-маркета, повторить может каждый», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Котова крутится на камеру в мини-платье, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Фигура бомба», «идеальное тело», «нельзя быть такой красивой», «возьми меня к себе на съемки плиз», «шикарная», «просто роскошное тело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новое фото, где она позирует в юбке

На снимке Татьяна показывает себя в черной блузке и белой юбке. Образ дополнила Котова большими серьгами. Волосы решила певица не завязывать в хвост, а распустила и взялась руками, придавая им объем. Татьяна в этот раз сидела на стульчике за столом на прощадке. На фоне можно увидеть мощеную брусчаткой улицу.

"Ничто не сделает нас счастливым, пока мы сами этого не захотим. Никакой человек не принесет нам счастья, пока мы не решим быть счастливым. Счастье не приходит само. Оно может только исходить от нас", - написала Котова под снимком.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и оставить несколько комментариев:

"Мы занимаемся только самыми идеальными копиями", "Полностью согласна, я счастлива с человеком рядом сама по себе ему ничего не надо делать", "Какая красивая. Отличные фото", "Красавица, просто королева", "Да, согласен, хорошо сказано", "Огонь баба", "Все правильно, так оно и есть. Мы сами куем свое счастье. На фото очень миленькая".

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