Популярная певица и экс-участница группы ВИА Гра Татьяна Котова похвасталась роскошными формами в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка сидит на борту лодки, намазавшись при этом маслом. Можно заметить, что она приспустила бюстгальтер, эффектно подчеркнув свои формы.

Уточним, что снимок звезды выбросила в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности о теле кумира.

Как сообщалось ранее, певица и бывшая солистка группы ВИА Гра Татьяна Котова показала аппетитную фигуру в одном купальнике.

Так, на опубликованном снимке Котова позирует в одном купальнике, приспустив при этом халат. Само белье эффектно подчеркивает формы певицы.

Как можно заметить, Котова надевает очки и идет отдыхать на пляж. Однако поклонники звезды не смогли высказаться об идеальном теле кумира. Снимки девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра показала фото с отдыха. На снимке Котова позирует в одном купальнике. Можно оценить на фото идеальный животик Татьяны. Певице понадобились солнцезащитные очки.

"Всем Счастливого Рождества. А я тут готовлюсь к сегодняшнему концерту. Обычно всегда что-то пишу перед каждым концертом, но не всегда такой прекрасный вид и солнце. Классно-то как. Угадай, какую песню буду точно петь ?", - написала Котова.

Напомним, фигуристая экс-ВИА Гра показала самое сокровенное в пикантном купальнике

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