Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новое фото, где она позирует в юбке

На снимке Татьяна показывает себя в черной блузке и белой юбке. Образ дополнила Котова большими серьгами. Волосы решила певица не завязывать в хвост, а распустила и взялась руками, придавая им объем. Татьяна в этот раз сидела на стульчике за столом на прощадке. На фоне можно увидеть мощеную брусчаткой улицу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ничто не сделает нас счастливым, пока мы сами этого не захотим. Никакой человек не принесет нам счастья, пока мы не решим быть счастливым. Счастье не приходит само. Оно может только исходить от нас", - написала Котова под снимком.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и оставить несколько комментариев:

"Мы занимаемся только самыми идеальными копиями", "Полностью согласна, я счастлива с человеком рядом сама по себе ему ничего не надо делать", "Какая красивая. Отличные фото", "Красавица, просто королева", "Да, согласен, хорошо сказано", "Огонь баба", "Все правильно, так оно и есть. Мы сами куем свое счастье. На фото очень миленькая".

Ранее мы сообщали, что экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова позировала в "жарком" наряде.

Так на новом опубликованном кадре знаменитость предстала в летнем образе - на ней кроме одежды была модная солнцезащита, волосы певице подобрали вверх, она уверенно стояла перед камерой, скрестив руки под грудью, тем самым прижав свою объемную грудь и она в кадре выглядела еще больше, чем, вероятно, в жизни:

"Время делать Карту Желаний! ⠀ Я верю в силу мыслей и аффирмаций, визуализацию, списки целей и карту желаний. Так как делала ее не раз, и всегда сбывается очень многое 😻...", - пишет артистка, которая ранее красовалась на обложке самого "горячего" мужского глянца под постом.

Напомним, экс-ВИА Гра приспустила купальник и засветила сочные формы

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