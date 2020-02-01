49-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл продолжает эпатировать публику

На этот раз звезда опубликовала в своем Инстаграм снимок, который, можно сказать, откровенней некуда, пишет Рoliteka.net.

На фото знаменитая модель предстала полностью обнаженной. На Наоми большая необычная шляпа, а ее длинные волосы немного прикрывают интимные части тела.

На ногах звезды - туфли на шпильке. Позирует модель на фоне белой стены. Наоми смотрит в камеру.

В посте она рассказала о съемке для одного из известных брендов.

За восемь часов пост Кэмпбелл собрал более 150 тысяч лайков и много комментариев.

Люди были в приятном удивлении от настолько откровенного снимка. Пользователи сети называли ее легендой. Звезде написали массу комплиментов, в том числе, что она идеальна и превосходно выглядит, а ее фигуре могут позавидовать и молодые модели.

Стоит отметить, сейчас на страницу знаменитости подписаны более восьми миллионов человек.

Примечательно, что в 1990-х годах Наоми была безумно популярной, но сейчас ее популярность немного спала.

В мире ходят легенды о взбалмошном характере "черной пантеры". Репутация звезды из-за этого изрядно пострадала.

Напомним, 49-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на вечеринке накануне вручения премий Грэмми в новом образе.

Поклонников известной звезды удивила резкая смена имиджа известной красотки. Она вышла в свет с короткими волосами и впервые за долгое время и оказалась в центре внимания.

Платье Наоми Кэмпбелл имело авангардную зону декольте и не менее эффектный низ.

Ранее мы писали, что недавно Наоми опубликовала снимки, сделанные в 1990 году. На кадрах модель позирует обнаженной, нижнюю часть тела прикрывает маленькая белая юбочка, а на молочных железах Кэмпбелл нарисовала цветочки.

На голове у звезды - причудливое украшение, которое напоминает змей, как у мифического персонажа Медузы-Горгоны.

За 17 часов пост звезды подиумов собрал почти 154 тысяч лайков.

Напомним также, что Наоми Кэмпбелл решила прийти в ярком образе на один из новогодних праздников. Она надела ультра-короткое золотистое платье.

Напомним, Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости, новое фото поражает: "черная пантера стала розовой"

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