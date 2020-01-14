Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала фото с отдыха

Котова в этот раз позировала на краю бассейна, скорее всего, а за ней виднелось море. Татьяна на снимке оказалась в одном купальнике, а дополнила образ очками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это лучше, чем завтрак в постель", - написала знаменитость.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"У меня будет новая заставка", "Прощай талия:))", "А вторая тарелка кому?? Фотографу?", "Чуть чуть проголодалась", "Цветочки со льдом под цвет купальника? :)))", "Это рай!".

Ранее мы сообщали, что бесстыжая экс-ВИА Гра показала упругие формы прямо на пляже.

«Мальдивская республика состоит состоит из более чем одной тысячи маленьких коралловых островков. Самое интересное, что заселены только 20%, остальные – абсолютно необитаемые! Они даже ничего не выращивают и не производят, абсолютно всё привезено, ну за исключением может быть бананов и кокосов. А ещё – рыба, особенно божественен местный тунец. А все остальное – мясо, крупы, овощи, ягоды и даже цветы, импортируется со всего мира», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Котова позирует в крохотном платье, которое подчеркивает ее идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Сообщалось, что знойная экс-ВИА Гра показала все свои ипостаси.

Известная украинская певица Татьяна Котова, которая до этого была солисткой группы ВИА Гра примерила на себе различные образы и поделилась ними в сети.

В своем микроблоге Котова создала быстрое видео, сделанное из фотографий. На нем артистка представлена в различных образах из жизни.

«А какая ты «Таня Котова» будешь в новогоднюю ночь? Предлагаю всем примерить на себя возможные роли из моей жизни, для создания настроения в праздничные дни» - написала певица.

Напомним, сочная экс-ВИА Гра полностью разделась и понежилась в постели

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