Популярная певица и бывшая солистка группы ВИА Гра Татьяна Котова показала аппетитную фигуру в одном купальнике

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Котова позирует в одном купальнике, приспустив при этом халат. Само белье эффектно подчеркивает формы певицы.

Как можно заметить, Котова надевает очки и идет отдыхать на пляж. Однако поклонники звезды не смогли высказаться об идеальном теле кумира. Снимки девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра показала фото с отдыха. На снимке Котова позирует в одном купальнике. Можно оценить на фото идеальный животик Татьяны. Певице понадобились солнцезащитные очки.

"Всем Счастливого Рождества. А я тут готовлюсь к сегодняшнему концерту. Обычно всегда что-то пишу перед каждым концертом, но не всегда такой прекрасный вид и солнце. Классно-то как. Угадай, какую песню буду точно петь ?", - написала Котова.

Фанаты также поздравили Татьяну с Рождеством. Также отметили ее прекрасные формы и делились предположениями, что будет петь знаменитость. Еще пользовать отметил, что "Осторожно. Очень горячо" на фото.

Ранее мы сообщали, что бесстыжая экс-ВИА Гра показала упругие формы и свой главный секрет в купальнике.

Так, на новом снимке Котова позирует на велосипеде в цельном купальнике синего цвета, выставив на всеобщее обозрение свои упругие ягодицы.

Напомним, фигуристая экс-ВИА Гра показала самое сокровенное в пикантном купальнике

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