Экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова зажгла на отдыхе

"Зажгла", прямо сказать, своеобразно - не танцевала, пела или резвилась с мужчинами, нет, всего лишь лежала в постели, но как лежала... Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.

Так на новом опубликованном кадре знаменитость нежится в постели, при этом видна одна ее грудь - поклонники исполнительницы предположили, что та, полностью разделась и лишь немного "спряталась" за белыми простынями.

Но даже совершенно потрясающее тело звезды сети ничто в сравнении с тем живописным закатом, на фоне которого она позировала. Артистка многих в заснеженной России подразнила своим жарким - во всех отношениях этого слова - снимком.

Фаны в сети просто взорвались волной похвал, откровенного восторга в адрес знаменитости, кто-то даже написал в комментарии, что поет Татьяна Котова "так себе, но выглядит просто невероятно, красавица". Другие добавили:

"Просто вау"

"Это что-то невероятное"

"Богиня"

Ранее в своем ролике Татьяна Котова решила подытожить всю ту полезную информацию, которую она предоставляла своим поклонникам на протяжении года - модницам о том, как стильно одеваться - и продемонстрировала в танце одни из самых актуальных луков сезона и предновогоднего периода.

В видео наряды на любой вкус, которые игривая артистка меняет в долю секунды и при этом зажигательно пританцовывает, застывая в будоражащих сознание многих мужчин позах.

Один из луков особенно удался: исполнительница снимала с себя юбку, а потом так эффектно подняла ногу, забросив одежду куда подальше, что поклонники стали сыпать еще большим количеством восклицательных знаков и высокими комплиментами в адрес певицы.

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