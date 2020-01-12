Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала упругую красоту в прозрачных штанах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, модель позирует на корабле на фоне города. При этом внимание привлекают ее прозрачные штаны, сквозь которые видно упругую красоту.

Однако поклонники Квитко оказались безмолвны – снимком модель поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, 25-летняя российская модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую окрестили русской Кардашьян из-за ее пышной фигуры, любит эпатировать публику откровенными снимками.

На этот раз красотка посветила прелестями в коротеньком мини-платье светло-голубого цвета и поспешила похвастаться в своем микроблоге в Инстаграм. Анастасия надела полупрозрачное платье, от зоны декольте которого захватывает дух. Кажется, будто из маленького платья вот-вот "выпрыгнет" ее огромная грудь. Поклонники удивляются, как модель сумела в него втиснуться.

Также русская Кардашьян дополнила свой образ сумочкой небесно-голубого цвета и браслетами на обоих руках. Для удачного кадра девушка уложила светлые локоны на одно из плечей. Взгляд она кокетливо устремила в сторону от объектива. К слову Настя позировала в хорошо освещенной комнате с белым полом и потолком. Из декора необычная скамейка, выполненная под дерево, светильник и пуфик, напоминающий пень.

"Какой твой любимый цвет?", - поинтересовалась красавица у своих фолловеров.

Комментирующие кинулись восторгаться прелестями Анастасии. Многие ответили, что на данный момент - голубой. Ведь именно такого цвета на ней платье.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.