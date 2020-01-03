Модель Анастасия Квитко, которую уже окрестили «русской Ким Кардашьян», обтянула формы элегантным платьем

Как сообщает Politeka, снимки девушка опубликовала в Instagram.

На опубликованных снимках Квитко ходит на камеру в облегающем платье, выставив напоказ аппетитную грудь и роскошную «гордость Кардашьян». Как можно заметить, модель позирует абсолютно без белья.

Дополнял образ Квитко элегантный клатч. Тем не менее, поклонники девушки не смогли высказать свое мнение об откровенном наряде девушки, поскольку кадры она разместила в Сторис.

Как сообщалось ранее, Анастасия Квитко с выдающими формами прочно завоевывает симпатии подписчиков в социальных сетях, особенно мужской половины. Поэтому пользователи сети уже давно назвали девушку "русской Кардашьян".

Сходство трудно отрицать, но это скорее касается ее фигуры: пышной пятой точки и полной груди. Девушке не нравятся сравнения с звездной американкой, она считает, что Ким сделала свою фигуру с помощью операций, а вот сама Анастасия уверяет якобы ее пышные формы - это дар природы.

В этот раз она опубликовала в своем блоге видео, на котором показала, как прогулялась по городу со своими песиками. Для прогулки она выбрала весьма пикантный наряд: черный топик и лосины в тон. Топик с глубоким декольте и тесные лосины совершенно не скрыли аппетитные формы красотки, а наоборот подчеркнули их.

Пользователи сети начали засыпать девушку всевозможными комплиментами, восхищаясь внешним видом Анастасии.

"Барби Анастасия _ Квитко💛", "Вау, детка, ты так прекрасна, моя любимая Анастасия ❤️❤️❤️❤️❤️", "красивая моя любовь Анастейша❤🌹️", " Жопень , конечно, отличная, но и женщина хороша.", "Вау такая красивая девушка".

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.