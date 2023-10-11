Відома співачка Тіна Кароль, яка раніше потрапила у скандал, поділилася розповіддю про зйомки фільму та отримала змішані відгуки.

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка раніше вже потрапляла у скандал через відмову виступати перед військовими, вирішила по-новому привернути увагу. Кароль заговорила про закулісне життя під час військових концертів.

«Цей концерт не про сльози та розпач. Цей концерт про життя і пошану, про віру, силу духу і характер. Цей концерт відбувається у воєнний час. Складно тому, що ти не спиш ночами, сирени, тривоги. Все на нервах, боїмося, що робити, коли є загроза атаки», - заявила Кароль в Інстаграм.

Кароль також додала, нерідко аншлаги змінюються моторошними кадрами з бомбосховищ, за лаштунками особливо помітно, як нерви натягнуті до краю.

У мережі ж розділилися у думках:

«Фільм не про самолюбування собою, а про… об'єднання навколо себе; я ось не згодна, тут про самолюбування себе швидше, багато хто так виступає; живемо, тримаємось і йдемо далі; виглядає не дуже щиро;

Концерти із тривогами, це; Дуже хочеться вже фільм про переможний тур Україною; Навіщо це, не розумію, інші теж так виступають, ви якось себе звеличуєте; торкнулася поведінка, слова і Тіна молодець» - пишуть Кароль під відео.

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