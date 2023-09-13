Еще в начале года молодая украинская певица SKYLERR (Валерия Кудрявец), которая прославилась дуэтной песней "Вечорниці", выложила в сеть свой украиноязычный кавер на хит Тины Кароль "Выше облаков". Эта песня отлично залетела тик-ток аудитории.

На волне SKYLERR обратилась к Тине Кароль за официальным разрешением исполнять эту украинскую версию ее хита. И поначалу звезда заинтересовалась и дала позитивный фидбек молодой артистке.

"Она ответила, что мне очень подходит этот перевод, что ей понравилось, что со мной свяжется юрист. Мне никто не ответил я в целом понимаю, что это ее песня, ее выбор, и она делает с песней то, что она хочет. Но мне было досадно, потому что видела фидбек от людей и от Тины Кароль", - сказала в комментарии Музвару SKYLERR.

Стоит отметить, что молодую певицу SKYLERR огорчил тот факт, что вместо нее свою версию "Выше облаков" на украинском языке с позволения Тины Кароль записал еще один молодой артист SHUMEI.

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