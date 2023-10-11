Известная певица Тина Кароль, которая ранее попала в скандал, поделилась рассказом о съемках фильма и получила смешанные отзывы.

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее уже попадала в скандал из-за отказа выступать перед военными, решила по-новому привлечь внимание. Кароль заговорила о закулисной жизни во время военных концертов.

«Этот концерт не о слезах и отчаяниях. Этот концерт о жизни и уважении, о вере, силе духа, и характере. Этот концерт, происходит в военное время. Сложно потому, что ты не спишь по ночам, сирены, тревоги. Все на нервах, боимся, что делать, когда есть угроза атаки» - заявила Кароль в Инстаграм.

Кароль также добавила, нередко аншлаги сменяются жуткими кадрами из бомбоубежищ, за кулисами особенно заметно, как нервы натянуты до предела.

В сети же разделились во мнениях:

«Фильм не о самолюбовании собой, а о… объединении вокруг себя; я вот не согласна, здесь о самолюбовании себя скорее, многие так выступают; живем, держимся и идем дальше; выглядит не очень искренно;

Концерты с тревогами, это; Очень хочется уже фильм о победном туре по Украине; Зачем это, не понимаю, другие тоже так выступают, вы как-то себя превозносите; тронуло поведение, слова и Тина молодец» - пишут Кароль под видео.

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