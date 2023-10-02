Катерина Кухар із "Танців з зірками" розповіла про важливий день, звернувшись до українців

Катерина Кухар із "Танців з зірками" привітала українців із днем ​​вчителя. Зірка написала звернення у своєму блозі.

"Вчитель формує людину!

Одна з найважливіших та водночас важких професій сьогодення. Закохати учня у свій предмет і пояснити йому, як використовувати здобуті знання – справжнє мистецтво.

З самого дитинства я бачила приклад своєї мами, яка щодня самовіддано працювала в школі. Вона завжди намагалася знайти підхід до кожного учня, вкладала в них душу, хвилювалася за них і вигадувала щось цікаве, щоб будь-який урок був особливим і запам'ятався», - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"підтримую та приєднуюсь до привітань і Вас вітаю",

"Прийміть щирі привітання з чудовим святом! Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, гарного настрою, наснаги, щастя, звершень на професійній ниві!",

"Зі святом колеги! Міцного здоров'я, терпіння та поваги від держави! І, звичайно, Перемоги!",

"які правильні слова зі святом Вас... і захоплююся Вашою поставою, така граціозна красуня".

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