Екатерина Кухар из "Танців з зірками" рассказала о важном дне, обратившись к украинцам

Екатерина Кухар из "Танців з зірками" поздравила украинцев с днем учителя. Звезда написала обращение в своем блоге.

"Учитель формирует человека!

Одна из важнейших и одновременно трудных профессий настоящего. Влюбить ученика в свой предмет и объяснить ему, как использовать полученные знания – настоящее искусство.

С самого детства я видела пример своей мамы, которая каждый день самоотверженно и упорно работала в школе. Она всегда пыталась найти подход к каждому ученику, вкладывала в них душу, волновалась за них и придумывала что-нибудь интересное, чтобы любой урок был особенным и запомнился", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"поддерживаю и присоединяюсь к поздравлениям и Вас поздравляю",

"Примите искренние поздравления с прекрасным праздником! Желаем крепкого здоровья, вдохновения, хорошего настроения, воодушевления, счастья, свершений на профессиональной ниве!",

"С праздником коллеги! Крепкого здоровья, терпения и уважения от государства! И, конечно, Победы!",

"какие правильные слова с праздником Вас.. и восхищаюсь Вашей осанкой, такая грациозная красавица".

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