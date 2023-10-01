Популярна українська співачка Тіна Кароль , яка раніше вже потрапляла у скандал через відмову виступати перед військовими, вирішила привернути увагу до себе іншим способом. Цього разу Кароль похвалилася кадрами з нової зйомки та наголосила на фігурі.
У цій фотосесії знаменитість була відбита в білих класичних штанах-палаццо та короткому жакеті з довгими рукавами. Особливу родзинку надало глибоке декольте на жакеті, яке дозволило Кароль висловити свою естетичну нотку.
«Фатальна спокуса – це… Продовжи рядок» - написала Кароль.
У мережі відреагували на звернення зірки по-своєму:
«Фатальна спокуса: це мирне небо над головою, це сміх дітей, це закохані погляди, це віра наступного дня; Це після роботи валятися на дивані, є щось смачне, дивитись телевізор і ні про що не думати;
Цікавий підхід, а розповісти, що з авто для військових? сміливе вбрання, красиво; Фатальна спокуса - перемога 🇺🇦; Фатальна спокуса бути коханою і любити».
Нещодавно учасник "Культурного десанту" та відомий український артист Олександр Чемеров підтвердив, що Кароль і справді обіцяла кілька разів приїхати і виступити перед українськими героями, а потім відмовлялася перед виступами.
Після цього стало відомо, що артистка також обіцяла автомобіль, але він також не приїхав. На тлі скандальної новини Кароль висловлюватися не стала, воліючи поділитися в мережі нейтральним постом.
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