Відома співачка Тіна Кароль, яка раніше потрапила у скандал, вирішила відвернути увагу кадрами з нової зйомки.

Популярна українська співачка Тіна Кароль , яка раніше вже потрапляла у скандал через відмову виступати перед військовими, вирішила привернути увагу до себе іншим способом. Цього разу Кароль похвалилася кадрами з нової зйомки та наголосила на фігурі.

У цій фотосесії знаменитість була відбита в білих класичних штанах-палаццо та короткому жакеті з довгими рукавами. Особливу родзинку надало глибоке декольте на жакеті, яке дозволило Кароль висловити свою естетичну нотку.

«Фатальна спокуса – це… Продовжи рядок» - написала Кароль.

У мережі відреагували на звернення зірки по-своєму:

«Фатальна спокуса: це мирне небо над головою, це сміх дітей, це закохані погляди, це віра наступного дня; Це після роботи валятися на дивані, є щось смачне, дивитись телевізор і ні про що не думати;

Цікавий підхід, а розповісти, що з авто для військових? сміливе вбрання, красиво; Фатальна спокуса - перемога 🇺🇦; Фатальна спокуса бути коханою і любити».

Нещодавно учасник "Культурного десанту" та відомий український артист Олександр Чемеров підтвердив, що Кароль і справді обіцяла кілька разів приїхати і виступити перед українськими героями, а потім відмовлялася перед виступами.

Після цього стало відомо, що артистка також обіцяла автомобіль, але він також не приїхав. На тлі скандальної новини Кароль висловлюватися не стала, воліючи поділитися в мережі нейтральним постом.

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