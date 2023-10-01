Известная певица Тина Кароль, которая ранее попала в скандал, решила отвлечь внимание кадрами из новой съемки.

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее уже попадала в скандал из-за отказа выступать перед военными, решила привлечь внимание к себе другим способом. В этот раз Кароль похвалилась кадрами с новой съемки и сделала акцент на фигуре.

В этой фотосессии знаменитость была запечатлена в белых классических штанах-палаццо и коротком твидовом жакете с длинными рукавами. Особую изюминку образу придало глубокое декольте на жакете, которое позволило Кароль выразить свою эстетическую нотку.

«Роковой соблазн – это… Продолжи строку» - написала Кароль.

В сети отреагировали на обращение звезды по-своему:

«Роковой соблазн: это мирное небо над головой, это смех детей, это влюбленные взгляды, это вера на следующий день; Это после работы валяться на диване, есть что-то вкусное, смотреть телек и ни о чем не думать;

Интересный подход, а рассказать, что с авто для военных?; смелый наряд, красиво; Роковой соблазн – победа 🇺🇦; Роковой соблазн быть любимым и любить».

Недавно участник "Культурного десанта" и известный украинский артист, Александр Чемеров подтвердил, что Кароль и правда обещала несколько раз приехать и выступить перед украинскими героями, а потом отказывалась перед выступлениями.

После этого стало известно, что артистка также обещала автомобиль, но он тоже не приехал. На фоне скандальной новости Кароль высказываться не стала, предпочитая поделиться в сети нейтральным постом.

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