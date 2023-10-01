Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею реаліті-шоу "Холостячка", розповіла, що її син Платон розпочав акторську кар'єру і мав уже перший знімальний день. Як виявилося, для цієї ролі хлопчикові навіть довелося підфарбувати волосся більш темний відтінок.

Про це Ксенія Мішина розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1".

Як зазначила Ксенія Мішина, раніше її Платон не виявляв інтерес до кінематографу, хоча вона намагалася водити його кастингами. Однак цього разу він погодився і його прийняли навіть без досвіду на роль хлопчика кримськотатарського походження.

Ксенія Мішина, скріншот: YouTube

"Для цієї ролі потрібно було трохи підфарбуватись, ну щоб відповідати ролі. Він кримський татарин, Фікрет його звати. Ну там така дуже цікава історія, він там хакер такий, тик-токер. Ну загалом, цікаво, цікаво. Ми якось не очікували, що таке у його житті буде", - розповіла Ксенія Мішина.

Платон, Ксенія Мішина, скріншот: YouTube

Актриса також зізналася, що вирішила залишитися мамою, а не стати вчителем акторської майстерності для сина. Тому для зйомок хлопчику запропонували попрацювати зі спеціальним коучем. Поки що у нього все виходить, і йому все подобається.

Останні новини України:

Нагадаємо, Кошовий та інші зірки "Квартал 95" розлютили новим вчинком: "Орденоносці наші".

Як повідомляла Politeka, Нові правила на "Голос країни": що зміниться і як глядачів здивують Юлія Саніна і Клименко.

Також Politeka писала, що Фаворитка Вакарчука Соловій вирушила на фронт до українських захисників: "У будь-якій обстановці...".