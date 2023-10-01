Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею реаліті-шоу "Холостячка", розповіла, що її син Платон розпочав акторську кар'єру і мав уже перший знімальний день. Як виявилося, для цієї ролі хлопчикові навіть довелося підфарбувати волосся більш темний відтінок.

Про це Ксенія Мішина розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1".

Як зазначила Ксенія Мішина, раніше її Платон не виявляв інтерес до кінематографу, хоча вона намагалася водити його кастингами. Однак цього разу він погодився і його прийняли навіть без досвіду на роль хлопчика кримськотатарського походження.

"Для цієї ролі потрібно було трохи підфарбуватись, ну щоб відповідати ролі. Він кримський татарин, Фікрет його звати. Ну там така дуже цікава історія, він там хакер такий, тик-токер. Ну загалом, цікаво, цікаво. Ми якось не очікували, що таке у його житті буде", - розповіла Ксенія Мішина.

Актриса також зізналася, що вирішила залишитися мамою, а не стати вчителем акторської майстерності для сина. Тому для зйомок хлопчику запропонували попрацювати зі спеціальним коучем. Поки що у нього все виходить, і йому все подобається.

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