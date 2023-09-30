Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишних 12 килограммов, набранных во время войны за всего четыре месяца.

Мишина призналась, что переживая стресс во времена войны, она употребляла множество пищи. Однако в какой-то момент она осознала, что ее фигура изменилась, и она не узнавала себя в зеркале.

Мишина рассказала, что вес ее очень беспокоил, и поэтому она начала сотрудничать с профессионалами, чтобы бороться с лишним весом.

Мишина подчеркнула, что процесс похудения весьма прост, но требует последовательности. Она также поделилась важностью правильного питания и различия между физическим и психологическим голодом.

Актриса подчеркнула, что физический голод и психологический голод следует различать, и важно обратить внимание на свои потребности в пище. Ксения Мишина подчеркнула, что это может быть сложно, но с практикой становится легче.

"Но питание, мне кажется, это важнейшая составляющая на пути к желаемой фигуре. Есть физический голод, а есть психологический голод. Очень важно научиться отличать, ты действительно сейчас голодная, или что-то сейчас произошло, какая-то ситуация, после которой ты захотела поесть" - призналась Мишина.

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