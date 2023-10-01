Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней реалити-шоу "Холостячка", рассказала, что ее сын Платон начал актерскую карьеру и у него уже был первый съемочный день. Как оказалось, для этой роли мальчику даже пришлось подкрасить волосы в более темный оттенок.

Об этом Ксения Мишина рассказала в эфире "Сніданок з 1+1".

Как отметила Ксения Мишина, раньше ее Платон не проявлял интерес к кинематографу, хотя она пыталась водить его по кастингах. Однако, в этот раз он согласился, и его приняли даже без опыта на роль мальчика крымско-татарского происхождения.

"Для этой роли нужно было немного подкраситься, ну чтобы соответствовать роли. Он крымский татарин, Фикрет его зовут. Ну там такая очень интересная история, он там хакер такой, тик-токер. Ну в общем, интересно, интересно. Мы как-то не ожидали, что такое в его жизни будет", - рассказала Ксения Мишина.

Актриса также призналась, что решила остаться мамой, а не ставать учителем актерского мастерства для сына. Поэтому для съемок мальчику предложили поработать со специальным коучем. Пока у него все получается, и ему все нравится.

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