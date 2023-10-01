Популярная украинская певица и жена Потапа Настя Каменских, которая оскандалилась недавним интервью у Маши Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских показала в сторис, что случилось перед ее концертом в Киеве.

Как известно, 30 сентября Настя Каменских готовила большой сольный концерт в Киеве. За несколько часов до мероприятия артистка со своей командой делали генеральный прогон и делали последние приготовление перед выступлением.

"А потом случилось непредвиденное, но очень для меня знаковое", - написала Настя Каменских.

И показала в следующей сторис живую бабочку, которая присела на еще покрытые кресла в концертном зале. Как видно, Настя Каменских была очень взволнована, когда увидела бабочку. По словам певицы, она верит в знаки, и эта бабочка для нее – как привет от покойного папы, который был ее главным фанатом.

"Я верю в знаки, и в то, что эта бабочка – привет от моего папы", - написала Настя Каменских и показала ту самую бабочку.

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