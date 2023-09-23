Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой, поделилась в своем Instagram премьерой новой песни. Как оказалось, Настя Каменских записала чувственный дуэт с известной певицей Асоль (Катя Гуменюк), которая теперь, похоже, выступает под творческим именем SWOIIA.

Как видно, Настя Каменских и Катя Гуменюк не только записали песню, но и сняли на нее клип. Стоит отметить, что Настя появилась в этой видеоработе в необычном женственном образе, впрочем, как и Катя.

В подписи к публикации Настя Каменских написала: "Сяйво – песня, которая создана для того, чтобы напомнить о рассвете в жизни каждого из нас! Она наполнена чувственностью и верой в лучшее будущее, чтобы вдохновлять и дарить энергию в этот нелегкий период. Премьера! Уже на всех цифровых платформах!".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показала Настя Каменских:

"Асоль, это ты?".

"Это Асоль?".

"Это бывшая Асоль?"

"В детстве ее знали, как Асоль".

"Спасибо, очень хорошая песня!".

"Песня получилась очень нежной и чувственной".

"Это невероятно. Песня, которая сразу нашла свое место в душе".

"Очень хорошая песня, наполненная светом, нежностью и искренностью!".

"Песня получилась очень нежной и чувственной".

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