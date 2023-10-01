Відома співачка Тіна Кароль, яка раніше потрапила у скандал, поділилася постом та здивувала українців.

Популярна українська співачка Тіна Кароль , яка раніше вже потрапляла у скандал через відмову виступати перед військовими, нещодавно знову оскандалилася. Нещодавно учасник "Культурного десанту" та відомий український артист Олександр Чемеров підтвердив, що Кароль і справді обіцяла кілька разів приїхати і виступити перед українськими героями, а потім відмовлялася перед виступами.

Після цього стало відомо, що артистка також обіцяла автомобіль, але він також не приїхав. На тлі скандальної новини Кароль висловлюватися не стала, воліючи поділитися в мережі нейтральним постом.

«Неухильна віра – це також челендж. Іноді нам добре віч-на-віч, а іноді необхідна зустріч однодумців, щоб зміцнити свою віру і відчути одне серцебиття. Я чекаю на ці відчуття. До мурашок по шкірі. В унісон. Об'єднані однією мрією» - заявила Кароль.

У мережі шанувальники відразу почали ділитися думкою: «Єдина артистка, яка веде потужні концерти, не схожі на інших артистів; це щоразу неперевершено, неймовірно; Все правильно написала».

Раніше артист Чемеров також зазначив, що ситуація із відмовою Тіни Кароль не була одноразовою. Це сталося кілька разів, і, за його словами, була також обіцянка надати якийсь автомобіль, який не було виконано.

Щодо причин такої відмови, Чемеров сказав, що припускає, що Кароль "просто боїться". Він також додав, що потрібно звертатися до неї самої, щоб дізнатися подробиці та мотивацію такої поведінки.

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