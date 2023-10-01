Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее уже попадала в скандал из-за отказа выступать перед военными, недавно вновь оскандалилась. Недавно участник "Культурного десанта" и известный украинский артист, Александр Чемеров подтвердил, что Кароль и правда обещала несколько раз приехать и выступить перед украинскими героями, а потом отказывалась перед выступлениями.

После этого стало известно, что артистка также обещала автомобиль, но он тоже не приехал. На фоне скандальной новости Кароль высказываться не стала, предпочитая поделиться в сети нейтральным постом.

«Неуклонная вера – это тоже челлендж. Иногда нам хорошо наедине, а иногда необходима встреча единомышленников, чтобы укрепить свою веру и почувствовать одно сердцебиение. Я жду этих ощущений. До мурашек по коже. В унисон. Объединены одной мечтой» - заявила Кароль.

В сети поклонники тут же принялись делиться мнением: «Единственная артистка, ведущая мощные концерты, не похожие на других артистов; это каждый раз непревзойденно, невероятно; Все верно написала».

Ранее артист Чемеров также отметил, что ситуация с отказом Тины Кароль не была единоразовой. Это произошло несколько раз, и, по его словам, было также обещание предоставить какой-то автомобиль, которое не было выполнено.

Относительно причин такого отказа, Чемеров сказал, что предполагает, что Кароль "просто боится". Он также добавил, что нужно обращаться к ней самой, чтобы узнать подробности и мотивацию подобного поведения.

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