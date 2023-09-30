Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка стала ведучою нового сезону шоу "Хто зверху?", знову здивувала своїх шанувальників, поділившись своїм новим захопленням – вейкбордингом. Опинившись на воді, Нікітюк продемонструвала свою майстерність та спритність, стоячи на спеціальній дошці та виконуючи різноманітні трюки.

Свіжі фотографії з її тренувань, розміщені у її Instagram, дозволяють нам побачити, як Леся Нікітюк впевнено стоїть на спеціальній дошці на воді та віртуозно виконує різноманітні трюки. На знімках вона постає перед фанатами в комбінезоні, що облягає.

Однак, незважаючи на свою майстерність, Леся завжди забезпечує свою безпеку, завжди одягаючи рятувальний жилет під час катання на вейкборді.

До того ж вона продемонструвала своє вміння кататися на вейкборді без використання рук, не вдаючись до опори, встановленої на човні.

"Це дуже круті відчуття", - заявила Нікітюк.

Раніше, як розповіла Леся Нікітюк, у неї відбувся перший сеанс у психолога, який вона з фахівцем провела з відеозв'язку. У сторіс телезірка показала, як це було, і навіть не приховувала, що плакала під час цієї розмови.

Леся Нікітюк чесно зізналася, що її "терапією" завжди були розмови з мамою та келих вина, однак, у якийсь момент вона зрозуміла, що не витримує та звернулася за допомогою до фахівця.

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