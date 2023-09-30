Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова поділилася кадрами, як прощається із чоловіком. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Ще п'ять хвилин і всі дороги ляжуть проти мене", - написала зірка, показуючи, як обіймає чоловіка перед тривалою розлукою.

Після цього Катя показала, як Віктор Павлик розмовляє турецькою, адже дружина зірки зібралася відпочивати до Туреччини.

"Київ, Одеса, Кишенів, Анталія", - написала зірка, хоч і помилилася, спочатку написавши Аланія.

Варто відзначити, що Катя Репяхова - відома блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Палівка не дивлячись на різницю у віці 28 років. У пари після весілля з'явився син Михайло, якому вже виповнилося два роки. Для Каті це виявився первісток, а для Михайла четверта дитина від четвертої дружини. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де нещодавно поділилася чуттєвими кадрами із чоловіком.

"Кохання з різницею у 28 років існує", - підписала кадри Репяхова, де каталася з чоловіком на байку.

"У житті все можливо. Не вірте, якщо вам хтось говорить інакше", - додала дружина зіркового чоловіка у підписі.

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