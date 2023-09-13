Популярная украинская певица и жена Потапа Настя Каменских, которая оскандалилась недавним интервью у Маши Ефросининой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских представила фрагмент новой-старой песни и сделала заявление относительно адаптации своих российских песен на украинских язык.

Так, Настя Каменских напомнила, что с самого начала ее сольного проекта NK она выпустила много песен на украинском языке, которые стали хитами. А в последние два года выступает исключительно с украиноязычной программой.

"По просьбе поклонников, для которых некоторые песни уже по-настоящему знаковые и содержат в себе воспоминания о счастливых временах, мы перевели их на украинский. Все это время я вижу, с каким восторгом и теплом они воспринимаются аудиторией во время моих выступлений. Поэтому я решила выпустить эти песни на цифровых площадках, чтобы все желающие могли как следует подготовиться и на моих концертах спеть их со мной в унисон!", - заявила Настя Каменских.

Пользователи поддержали идею и высказались в комментариях к посту, который опубликовала Настя Каменских:

"Наконец-то! Дождались".

"Буду очень ждать все песни".

"Кайф, ждем и другие песни на украинском. А концерт в Киеве уже так скоро".

"Это моя ночь" – моя самая любимая из всех любимых".

"Как же классно звучит на украинском!".

"Невероятно. Очень хорошо звучит по-украински".

"Писали бы сразу на украинском, не надо бы переводить. Зачем это все? Оставьте все песни в покое. Пишите новые".

"Настя, на украинском звучит невероятно. Спасибо за твое творчество, ты всегда мотивируешь и вдохновляешь".

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